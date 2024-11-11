Бетіс підписав голкіпера Шахтаря

15-річний голкіпер донецького Шахтаря Ян Журавський перейшов в іспанський Бетіс.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У понеділок, 11 листопада футболіст підписав 3-річний контракт з іспанським колективом. Деталі переходу наразі невідомі.

Зазначимо, що Журавський був основним воротарем Шахтаря у Дитячо-юнацькій футбольній лізі, з яким здобув золоті медалі. Також викликався у збірну України U-16.

Напередодні повідомлялося, що український голкіпер Реала Андрій Лунін відзначився асистом на Вінісіуса Жуніора у матчі 13 туру Ла ліги проти Осасуни.