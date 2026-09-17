Нива Тернопіль розірвала контракт із гравцем через 2 тижні після його підписання

24-річний захисник Юрій Дудник покинув Ниву Тернопіль.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт був достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Що цікаво, Дуник перейшов у Ниву лише 2 вересня поточного року, і провів у команді лише два тижні.

Дудник так і не встиг провести жодного матчу за Ниву. Він лише одного разу потрапив у заявку команди.

Наразі Нива посідає 13 місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши лише 6 очок у 7 стартових турах чемпіонату. Свій наступний матч команда Івана Федика проведе 21 вересня проти сумської Вікторії, колишньої команди Дудника.

Наприкінці серпня Ниві загрожувала технічна поразка за матч проти Металісту через відсутність ігрової форми.