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Шахтар презентував нову форму на сезон-2026/27

Микола Літвінов — 1 липня 2026, 10:43
Шахтар презентував нову форму на сезон-2026/27
ФК Шахтар

Донецький Шахтар та спортивний бренд PUMA презентували нові форми, у якій команда виступатиме в матчах сезону-26/27.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Домашня форма виконана в традиційних кольорах "гірників", тоді як виїзний комплект екіпірування зазнав нововведень у вигляді нових барв. Як зазначається, такий дизайнерський концепт був ухвалений на честь першої назви клубу – Стахановець.

Також клуб інформує, що форми присвячені 90-річчю Шахтаря, й на них зображено унікальне ювілейне лого з приводу цієї дати.

Домашня форма
Домашня форма
ФК Шахтар
Виїзна форма
Виїзна форма
ФК Шахтар

Нагадаємо, що за підсумками кампанії-25/26 донецький колектив став чемпіоном України. Також підопічні Арди Турана дійшли до півфіналу Ліги конференцій, де поступилися за сумою двох матчів Крістал Пелес (2:5).

Додамо, що напередодні Кудрівка підписала захисника донецького Шахтаря Миколу Огаркова.

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