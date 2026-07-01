Шахтар презентував нову форму на сезон-2026/27

Донецький Шахтар та спортивний бренд PUMA презентували нові форми, у якій команда виступатиме в матчах сезону-26/27.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Домашня форма виконана в традиційних кольорах "гірників", тоді як виїзний комплект екіпірування зазнав нововведень у вигляді нових барв. Як зазначається, такий дизайнерський концепт був ухвалений на честь першої назви клубу – Стахановець.

Також клуб інформує, що форми присвячені 90-річчю Шахтаря, й на них зображено унікальне ювілейне лого з приводу цієї дати.

Домашня форма ФК Шахтар

Виїзна форма ФК Шахтар

Нагадаємо, що за підсумками кампанії-25/26 донецький колектив став чемпіоном України. Також підопічні Арди Турана дійшли до півфіналу Ліги конференцій, де поступилися за сумою двох матчів Крістал Пелес (2:5).

Додамо, що напередодні Кудрівка підписала захисника донецького Шахтаря Миколу Огаркова.