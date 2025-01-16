Шахтар хоче від Трабзонспора 10 млн євро за свого вінгера

Трабзонспор готовий заплатити Шахтарю за вінгера Олександра Зубкова вже 6 млн євро, включаючи бонуси.

Проте, як повідомляє Fanatik, тепер "гірники" хочуть отримати за свого гравця 10 млн євро.

За інформацією джерела, переговори між клубами тривають.

Також переговори щодо підписання 28-річного Зубкова веде і новачок МЛС Сан-Дієго.

Нагадаємо, Трабзонспор виявляє серйозну наполегливість у питанні придбання вінгера Шахтаря, який дуже подобається наставнику команду Шенолу Гюнешу.

Цього сезону Зубков зіграв 19 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.