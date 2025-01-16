Шахтар хоче від Трабзонспора 10 млн євро за свого вінгера
Олександр Зубков
ФК Шахтар
Трабзонспор готовий заплатити Шахтарю за вінгера Олександра Зубкова вже 6 млн євро, включаючи бонуси.
Проте, як повідомляє Fanatik, тепер "гірники" хочуть отримати за свого гравця 10 млн євро.
За інформацією джерела, переговори між клубами тривають.
Також переговори щодо підписання 28-річного Зубкова веде і новачок МЛС Сан-Дієго.
Нагадаємо, Трабзонспор виявляє серйозну наполегливість у питанні придбання вінгера Шахтаря, який дуже подобається наставнику команду Шенолу Гюнешу.
Цього сезону Зубков зіграв 19 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.