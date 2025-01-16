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Шахтар хоче від Трабзонспора 10 млн євро за свого вінгера

Олексій Мурзак — 16 січня 2025, 14:58
Шахтар хоче від Трабзонспора 10 млн євро за свого вінгера
Олександр Зубков
ФК Шахтар

Трабзонспор готовий заплатити Шахтарю за вінгера Олександра Зубкова вже 6 млн євро, включаючи бонуси.

Проте, як повідомляє Fanatik, тепер "гірники" хочуть отримати за свого гравця 10 млн євро.

За інформацією джерела, переговори між клубами тривають.

Також переговори щодо підписання 28-річного Зубкова веде і новачок МЛС Сан-Дієго.

Нагадаємо, Трабзонспор виявляє серйозну наполегливість у питанні придбання вінгера Шахтаря, який дуже подобається наставнику команду Шенолу Гюнешу.

Цього сезону Зубков зіграв 19 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

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