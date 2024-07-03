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Шахтар підпише гравця Бундесліги на позицію Степаненка — джерело

Владислав Уткін — 3 липня, 15:00
Шахтар підпише гравця Бундесліги на позицію Степаненка — джерело

Донецький Шахтар підпише 24-річного опорного півзахисника Вольфсбурга Бартола Франьїча.

Про це повідомляє видання Germanijak.

За інформацією джерела, "гірники" підпишуть контракт з хорватом вже найближчими днями. Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна і тренер Маріно Пушич бачать у Бартолі хороше підсилення. Сума угоди не повідомляється, як і те, чи буде це оренда з викупом або повноцінний трансфер.

Зазначимо, що Вольфсбург придбав Франьїча влітку 2022 року із загребського Динамо за 7,5 мільйонів євро. У минулому сезоні хорват відіграв 20 матчів в оренді в Дармштадті, який вилетів з Бундесліги.

Раніше ми повідомили, що захисник Шахтаря стане гравцем переможців азійської Ліги чемпіонів.

Вольфсбург Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

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