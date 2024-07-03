Захисник Шахтаря стане гравцем переможців азійської ЛЧ

Центральний захисник Шахтаря Марлон перейде в Аль-Айн.

Про це клуб з Об’єднаних арабських еміратів повідомив у своєму X (Twitter).

Найближчими днями 28-річний бразилець пройде медогляд і підпише контракт. Зазначимо, що з 2021 року Марлон належав Шахтарю, але після початку повномасштабного втооргнення він виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за Флуміненсе.

The Champion of Asia..

Signs the Brazilian defender Marlon Santos 🇧🇷✍🏻



The player will arrive Al Ain in the coming days for medical examinations and complete his contact 🤝🏽💜#WelcomeMARLON @alainfcae pic.twitter.com/tbyTOvsXTC — Al Ain FC (@alainfcae_en) July 3, 2024

Також бразильський центрбек раніше грав у Сассуоло, Ніцці та навіть Барселоні. Втім, у першій команді каталонців йому закріпити не вдалося і кар’єра поступово пішла по нисхідній.

За пів року в складі Шахтаря Марлон встиг провести 22 матчі в усіх турнірах.