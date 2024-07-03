Захисник Шахтаря стане гравцем переможців азійської ЛЧ
Центральний захисник Шахтаря Марлон перейде в Аль-Айн.
Про це клуб з Об’єднаних арабських еміратів повідомив у своєму X (Twitter).
Найближчими днями 28-річний бразилець пройде медогляд і підпише контракт. Зазначимо, що з 2021 року Марлон належав Шахтарю, але після початку повномасштабного втооргнення він виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за Флуміненсе.
Також бразильський центрбек раніше грав у Сассуоло, Ніцці та навіть Барселоні. Втім, у першій команді каталонців йому закріпити не вдалося і кар’єра поступово пішла по нисхідній.
За пів року в складі Шахтаря Марлон встиг провести 22 матчі в усіх турнірах.