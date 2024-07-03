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Захисник Шахтаря стане гравцем переможців азійської ЛЧ

Игорь Чернявский — 3 липня, 14:50
Захисник Шахтаря стане гравцем переможців азійської ЛЧ

Центральний захисник Шахтаря Марлон перейде в Аль-Айн.

Про це клуб з Об’єднаних арабських еміратів повідомив у своєму X (Twitter).

Найближчими днями 28-річний бразилець пройде медогляд і підпише контракт. Зазначимо, що з 2021 року Марлон належав Шахтарю, але після початку повномасштабного втооргнення він виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за Флуміненсе.

Також бразильський центрбек раніше грав у Сассуоло, Ніцці та навіть Барселоні. Втім, у першій команді каталонців йому закріпити не вдалося і кар’єра поступово пішла по нисхідній.

За пів року в складі Шахтаря Марлон встиг провести 22 матчі в усіх турнірах.

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Марлон

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