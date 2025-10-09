Шахтар спробує підписати 19-річного форварда Палмейраса: в конкурентах німецький гранд

Шахтар спробує підписати 19-річного форварда Палмейраса та молодіжної збірної Бразилії Луїджі.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

За інформацією видання, гравцем також цікавиться дортмундська Боруссія та Зеніт. При цьому в Росії готові заплатити за Луїджі 15 мільйонів євро, однак Палмейрас не розглядатиме пропозиції які складають менше 20 млн.

За основну команду Палмейраса Луїджі загалом зіграв 28 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 6 асисти. У поточному сезоні результативними діями не відзначався.

За збірну Бразилії U-20 забив 1 гол та віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що в сферу "гірників" потрапив захисник Карабаха Турал Байрамов.