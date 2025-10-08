Шахтар зацікавився у підписанні захисника Карабаха

Крайній захисник збірної Азербайджану та Карабаха Турал Байрамов потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Про це повідомляє Sportinfo.az.

За інформацією видання, у підписанні футболіста особисто зацікавлений головний тренер "гірників" Арда Туран.

Контракт Байрамова із Карабахом чинний до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 1,5 мільйони євро.

За збірну Азербайджану Байрамов провів 35 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами, за Карабах сумарно провів 216 поєдинків, забивши 33 голи та віддавши 42 асисти.

