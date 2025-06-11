Комо домовився про трансфер півзахисника, яким цікавився Шахтар
Мартін Батуріна
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Півзахисник загребського Динамо Мартін Батуріна стане гравцем Комо.
Про це повідомив інсайдер Фабриціо Романо.
За його інформацією, хорватський клуб прийняв пропозицію у розмірі 18 мільйонів євро плюс бонуси, з якими підсумкова сума може скласти 25 млн.
Контракт буде розрахований до 2030 року.
Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.
У сезоні-2024/25 Мартін Батуріна зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.