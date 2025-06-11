Комо домовився про трансфер півзахисника, яким цікавився Шахтар

Півзахисник загребського Динамо Мартін Батуріна стане гравцем Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

За його інформацією, хорватський клуб прийняв пропозицію у розмірі 18 мільйонів євро плюс бонуси, з якими підсумкова сума може скласти 25 млн.

Контракт буде розрахований до 2030 року.

🚨🇭🇷 EXCL: Martin Baturina to Como, here we go!



Final proposal accepted by Dinamo Zagreb right now for €18m plus add-ons up to €25m potential package.



Contract until June 2030 and medical to follow, exclusive story from Saturday now confirmed.



Excellent addition for Como. ⭐️ pic.twitter.com/dkxqGkjthV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025

Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.

У сезоні-2024/25 Мартін Батуріна зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.