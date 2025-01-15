Шахтар розгромив Лудогорець у товариському матчі

Донецький Шахтар зіграв другий спаринг за день. На цей раз суперником "гірників" був болгарський Лудогорець.

Зустріч завершилась впевненою перемогою українського клубу з рахунком 3:0. У першому таймі голами відзначились Марлон Гомес та Кевін, а у другій половині остаточний рахунок у зустрічі встановили Егіналду та Педріньйо.

Товариський матч

15 січня

Лудогорець (Болгарія) – Шахтар (Донецьк) 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 17 Гомес, 0:2 – 27 Кевін, 0:3 – 64 Егіналду, 0:4 – 88 Педріньйо

Нагадаємо, у першому матчі дня донецький клуб обіграв ще один болгарський клуб – ЦСКА Софію. А у першому спарингу на зимових зборах Шахтар із голами Степаненка та Кевіна зіграв унічию з хорватським Динамо Загреб.

Зазначимо, що донецький клуб готується до останніх двох турів основного етапу Ліги чемпіонів.

В передостанньому турі 22 січня донецькому колективу протистоятиме французький Брест, а в останньому – дортмундська Боруссія (29 січня).