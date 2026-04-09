Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар працює над підписанням вінгера Атлетико Паранаенсе

Олексій Мурзак — 9 квітня 2026, 00:08
Бруніньйо
ESPN

Шахтар працює над підписанням вінгера Атлетико Паранаенсе Бруніньйо.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією журналіста видання Феліпе Сілви, "гірники" готують пропозицію у розмірі 7 млн євро + 3 млн бонусами за 17-річного бразильця.

Водночас Атлетико хоче отримати за гравця більше.

У поточному сезоні Бруніньйо зіграв за бразильський клуб 15 матчів, у яких відзначився 4-ма голами.

Нагадаємо, у четвер, 9 квітня, донецький Шахтар зіграє перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю поєдинку та оцінити шанси "гірників" із непростим суперником.

Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Футбольні трансфери

Останні новини