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Агент прокоментував чутки про інтерес до українського нападника з боку клубів Серії А

Олексій Мурзак — 10 червня 2026, 18:37
Агент прокоментував чутки про інтерес до українського нападника з боку клубів Серії А
Богдан Попов
Getty Images

Український нападник Емполі Богдан Попов потрапив у сферу інтересів декількох клубів, і не тільки італійських.

Цю інформацію у коментарі Українському футболу підтвердив агент гравця Андрій Головаш.

"Я можу підтвердити, що до Богдана виявляють інтерес кілька клубів, і не лише італійських. Коментувати більше поки не буду. Ми працюємо над цим, процес триває, і це головне", – заявив Головаш.

Нагадаємо, що Попов доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2024/25).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Напередодні з'явилася інформація, що Богданом цікавиться Удінезе, також повідомлялося про інтерес з боку Кальярі.

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