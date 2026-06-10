Агент прокоментував чутки про інтерес до українського нападника з боку клубів Серії А

Український нападник Емполі Богдан Попов потрапив у сферу інтересів декількох клубів, і не тільки італійських.

Цю інформацію у коментарі Українському футболу підтвердив агент гравця Андрій Головаш.

"Я можу підтвердити, що до Богдана виявляють інтерес кілька клубів, і не лише італійських. Коментувати більше поки не буду. Ми працюємо над цим, процес триває, і це головне", – заявив Головаш.

Нагадаємо, що Попов доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2024/25).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Напередодні з'явилася інформація, що Богданом цікавиться Удінезе, також повідомлялося про інтерес з боку Кальярі.