Ніцца розгромила Брест, Ліон переграв Анже, ПСЖ здолав Осер у 34 турі Ліги 1

У суботу, 17 травня, відбулися матчі 34 туру французької Ліги 1 з футболу.

Зокрема, Ніцца перемогла Брест та набрала 60 очок, фінішувавши 4-ю.

Водночас Лілль обіграв Реймс. "Доги" також набрали 60 очок, але мають гіршу різницю м'ячів, тому посіла 5-те місце і у наступному сезоні гратимуть в Лізі Європи.

У випадку перемоги над ПСЖ у фіналі Кубку Франції ще одну путівку у Лігу Європи отримає Реймс, а у Лізі конференцій виступить Ліон. Якщо переможуть парижани, то в ЛЄ гратиме Ліон, а у Лізі конференцій – Страсбург.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

34 тур, 17 травня

Ланс – Монако 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Ель Айнауї, 2:0 – 56 Ель Айнауї, 3:0 – 73 Томассон, 4:0 – 78 Зарурі

Лілль – Реймс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Кабелла, 1:1 – 61 Ак'єме, 2:1 – 86 Акпом

Ліон – Анже 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Ляказетт, 2:0 – 72 Ляказетт

Марсель – Ренн 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 14 Коне, 1:1 – 21 Грінвуд (пен), 2:1 – 38 Рабіо, 3:1 – 45+1 Грінвуд, 3:2 – 72 Гомес, 4:1 – 90+2 Рабіо

Нант – Монпельє 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Саймон, 2:0 – 31 Кокелен, 3:0 – 79 Аблін

Ніцца – Брест 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 16 Гессан, 2:0 – 19 Лаборд, 3:0 – 28 Буанані, 4:0 – 75 Лаборд, 5:0 – 82 Моффі, 6:0 – 90+4 Абді

ПСЖ – Осер 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Сінайоко, 1:1 – 59 Кварацхелія, 2:1 – 67 Маркіньос, 3:1 – 88 Кварацхелія

Сент-Етьєн – Тулуза 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Каманзі, 0:2 – 15 Кінг, 1:2 – 38 Тардьє, 1:3 – 59 Гбоо, 2:3 – 63 – Батубінсіка

Страсбург – Гавр 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Сантос, 1:1 – 43 Туре (пен), 2:1 – 53 Нанасі, 2:2 – 70 Касімір, 2:3 – 90+9 Туре

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Рагіше стало відомо, що Федерація футболу Франції (ФФФ) розглядає можливість кардинальної реформи елітного дивізіону національного чемпіонату, Ліги 1.