Рома на виїзді перемогла Болонью у 34 турі Серії А

У суботу, 25 квітня, низкою матчів продовжилася програма 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Відкривало ігровий день протистояння, у якому Парма вдома з мінімальним рахунком перемогла Пізу.

Пізніше Рома на виїзді розібралася з Болоньєю. Голами за "вовків" у першому таймі відзначилися Мален та Ель-Айнауї, на що господарі поля так нічим і не відповіли до фінального свистка.

Зазначимо, що український форвард Артем Довбик не потрапив у заявку, адже продовжує заліковувати травму.

Закриватиме футбольний вечір в Італії зустріч Верони та Лечче.

Чемпіонат Італії – Серія А

34 тур, 25 квітня

Парма – Піза 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Ельфеж

Болонья – Рома 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Мален, 0:2 – 45+1 Ель Айнауї

21:45 Верона – Лечче

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Наполі розгромив Кремонезе.