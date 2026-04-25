Рома на виїзді перемогла Болонью у 34 турі Серії А
У суботу, 25 квітня, низкою матчів продовжилася програма 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Відкривало ігровий день протистояння, у якому Парма вдома з мінімальним рахунком перемогла Пізу.
Пізніше Рома на виїзді розібралася з Болоньєю. Голами за "вовків" у першому таймі відзначилися Мален та Ель-Айнауї, на що господарі поля так нічим і не відповіли до фінального свистка.
Зазначимо, що український форвард Артем Довбик не потрапив у заявку, адже продовжує заліковувати травму.
Закриватиме футбольний вечір в Італії зустріч Верони та Лечче.
Чемпіонат Італії – Серія А
34 тур, 25 квітня
Парма – Піза 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 82 Ельфеж
Болонья – Рома 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 7 Мален, 0:2 – 45+1 Ель Айнауї
- 21:45 Верона – Лечче
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Наполі розгромив Кремонезе.