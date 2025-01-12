Шахтар відмовився продавати свого легіонера в Ботафого за 10 млн євро

Шахтар відхилив пропозицію Ботафого по трансферу півзахисника Марлона Гомеса у розмірі 10 млн євро.

Про це повідомляє Globo.

Видання додає, що переговори між клубами продовжуються. Донецький клуб хоче за свого футболіста не менше 15 млн.

Водночас сам Марлон вже погодився на перехід і домовився з Ботафого щодо розміру зарплатні.

Цього сезону Гомес провів за донецький клуб 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що вінгер Шахтаря Олександр Зубков все ще має шанс перейти в Трабзонспор. Турецький клуб нібито домовився із "гірниками", висунувши нову пропозицію щодо українського гравця у 4 мільйони євро з урахуванням бонусів.