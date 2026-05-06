Флуміненсе підписав ексзірку збірної Бразилії

Відомий бразильський форвард Халк став гравцем Флуміненсе.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із 39-річним нападником розрахований на півтора роки – до кінця грудня 2027 року. Халк перейшов у Флуміненсе на правах вільного агента – раніше він розірвав контракт із Атлетико Мінейро, за який виступав з 2021 року.

Халк найбільше відомий за виступами за Порту в 2008 – 2012 роках. Також захищав кольори Віторії, японських Кавасакі Фронтале, Консадор Саппоро та Токіо Верді, російського Зеніта та китайського Шанхай Порт. У 2009 – 2021 роках провів 49 матчів і забив 11 голів за збірну Бразилії.

Нагадаємо, у січні поточного року Флуміненсе відпустив легендарного захисника Тіаго Сілву у Порту.