Конопля веде переговори щодо нового контракту із Шахтарем

Захисник збірної України Юхим Конопля підтвердив інформацію про те, що веде переговори щодо нового контракту з донецьким Шахтарем.

25-річного футболіста цитує Трибуна.

"Так, ведемо перемовини щодо продовження контракту. Я сконцентрований на Шахтарі, в мене чинний контракт з ним і поки що немає ні трансферного вікна, нічого, і я сконцентрований на роботі в Шахтарі", – заявив захисник.

Чинний контракт Коноплі з Шахтарем діє до літа 2026 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 7 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку українця 2 гольові передачі в 20 матчах за донецький клуб у всіх турнірах.

Вчора, 27 травня, Шахтар оголосив про призначення Арди Турана на посаду головного тренера.