Шахтар у контрольному матчі не зміг обіграти першолігову Ниву

19 листопада Шахтар провів контрольний матч з першоліговою Нивою.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Донецький клуб ще у першому таймі забив три голи: відзначилися Невертон, Франьїч та Швед.

Втім, у другій половині Нива спромоглася на камбек та зрівняла рахунок завдяки дублю Козака та м'яча Посєвкіна.

Контрольний матч, 19 листопада

Шахтар – Нива 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 – 22 Невертон, 2:0 – 28 Франьїч, 3:0 – 30 Швед, 3:1 – 50 Козак, 3:2 – 62 Посєвкін, 3:3 – 89 Козак

23 листопада в 14-му турі Української Прем'єр-ліги Шахтар гратиме з Інгульцем. Матч відбудеться на "Арені Львів" і розпочнеться о 18:00.

Раніше повідомлялося, що клуб МЛС Цинциннаті може знову орендувати форварда донецького клубу Кевіна Келсі.