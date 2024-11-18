Клуб МЛС знову спробує орендувати нападника Шахтаря

Клуб МЛС Цинциннаті може знову орендувати форварда донецького Шахтаря Кевіна Келсі.

Про це повідомив журналіст Крістіан Мораєс.

За його інформацією, американський клуб незабаром розпочне нові переговори з "гірниками" щодо 20-річного венесуельського нападника.

Зазначається, що американській команді складно буде здійснити повноцінний трансфер з огляду на високу вартість футболіста, тому ймовірний варіант ще однієї оренди.

Чинна орендна угода Келсі з Цинциннаті розрахована до 31 грудня 2024 року. Його контракт із Шахтарем діє до кінця 2027 року.

Цього року Кевін зіграв 29 матчів за американську команду, у яких забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Олександрії Іван Калюжний потрапив у сферу інтересів Шахтаря.