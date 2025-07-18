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Шахтар – Триглав: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 09:06
Шахтар – Триглав: онлайн-відеотрансляція товариського матчу
ФК Шахтар

Донецький Шахтар зіграє черговий товариський матч у межах підготовки до сезону-2025/26.

Суперником стане словенський Триглав. Стартовий свисток пролунає об 11:00 за київським часом. В прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "гірників" та сайт "Чемпіон".

Відеотрансляція матчу Шахтар – Триглав

Минулий сезон Триглав завершив на другому місці у Другій лізі Словенії, набравши 63 залікових балів – команді не вистачило одного очка для підвищення у класі.

Напередодні Шахтар не зміг переграти Ільвес у матчі-відповіді, але пробився до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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