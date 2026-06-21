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Легіонер Кривбаса привернув увагу низки клубів з УПЛ та з-за кордону

Олексій Мурзак — 21 червня 2026, 21:24
Легіонер Кривбаса привернув увагу низки клубів з УПЛ та з-за кордону
Андрусв Араухо
ФК Кривбас

Хавбек Кривбаса Андрусв Араухо потрапив до сфери інтересів клубів з-за кордону та з УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, серед українських претендентів на 23-річного футболіста фаворитом вважається донецький Шахтар.

Також опорником цікавиться ще один неназваний клуб з елітному дивізіону чемпіонату України.

"Однак навіть якщо чемпіони зупиняться на першому варіанті – з українським паспортом, може спрацювати "ефект доміно", і Араухо поїде в інший клуб УПЛ", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Полісся, однак у підсумку житомирський клуб передумав підписувати легіонера.

Араухо виступає за Кривбас з серпня 2025-го. У сезоні-2025/26 він провів за команду 28 матчів, у яких відав 3 асисти.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

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