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Шахтар та Олександрія оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубку України

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 13:04
Шахтар та Олександрія оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубку України
УПЛ

Донецький Шахтар та Олександрія оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубку України.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк, Безерра, Шепелєв, Калюжний, Мишньов, Цара, Філіппов

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Кевін, Судаков, Назарина, Марлон, Педріньйо, Егіналду

Матч відбудеться в Олександрії на стадіоні "Ніка". Стартовий свисток заплановано на 14:00 за київським часом.

Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо) та на онлайн-сервісі Megogo.

Зазначимо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.

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