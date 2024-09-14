Судаков та Сікан — у старті Шахтаря на матч з Карпатами

Донецький Шахтар та львівські Карпати оголосили склади на матч 6 туру чемпіонату України.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Франьїч, Бондар, Тобіас, Криськів, Бондаренко, Судаков, Кевін, Зубков, Сікан

Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Конопля, Степаненко, Педріньйо, Марлон, Невертон, Егіналду, Швед, Траоре

Карпати: Кемкін, Саків, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко, Альварес, Бруніньйо, Чачуа, Костенко, Підлепенець, Устименко

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Невес, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Занетті, Педросо

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

"Гірники" наразі посідають 9-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України з 6 очками в активі, Карпати мають на 1 бал менше та займають 12-ту позицію.

Нагадаємо, напередодні, лідер чемпіонату Олександрія, сенсаційно не змогла обіграти київську Оболонь, яка наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 2 очка після 4 поразок та нічиєї.