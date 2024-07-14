Шахтар розгромив Різеспор: огляд контрольного матчу

Донецький Шахтар у межах підготовки до нового сезону на навчально-тренувальних зборах у Словенії провів контрольний матч проти турецького Різеспора.

Огляд матчу

Контрольний матч

14 липня

Шахтар — Різеспор 5:0 (2:0)

Голи: Назарина, 11, Вінісіус, 17, Кевін, 54, Матвієнко, 81, Глущенко, 89 (пен.)

Шахтар (1 тайм): Твардовський — Педріньйо Азеведо, Фарина, Франьїч, Вінісіус — Степаненко — Невертон, Педріньйо да Сілва, Назарина, Швед — Егіналду.

Шахтар (2 тайм): Різник — Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля — Бондаренко — Кевін (Глущенко, 55), Судаков, Марлон, Зубков — Траоре.

Різеспор: Четін — Гоєр, Моксі, Яшар, Коркмаз — Пала, Папаніколау, Варесанович — Зекірі, Діуф, Мінчєв.

Наступний спаринг команда Маріно Пушича проведе 20 липня проти англійського Іпсвіч Таун. Початок запланований на 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, в попередньому матчі на зборах Шахтар поступився сербському ТСЦ Бачка-Топола.