Літнє міжсезоння клубів УПЛ: календар, трансляції та результати товариських матчів
3 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату Української Прем'єр-ліги, до якого команди вже посилено готуються на навчально-тренувальних зборах.
Відстежуйте контрольні матчі представників елітарного дивізіону українського футболу разом із Чемпіоном!
28 червня
Кривбас — Інгулець 3:1
29 червня
Рух — Верес 4:0
Чорноморець — Реал Фарма 3:1
Шахтар — Сараєво 4:1
30 червня
Колос — ЮКСА 1:0
ЛНЗ — Полтава 0:1
2 липня
Динамо — Інгулець 4:0
Зоря — МТК (Угорщина) 1:1
3 липня
Чорноморець — Нива Вінниця 2:2
Верес — Звягель 3:1
Карпати — Минай 3:1
Рух — Кечкемет (Угорщина) 2:2
5 липня
Карпати — Металіст 1925 0:1
Буковина — Ворскла 1:3
6 липня
Чорноморець — Інгулець 1:2
Полісся — ЛНЗ 1:0
Кривбас — Динамо Бухарест (Румунія) 2:0
Рух — Штурм Грац (Австрія) 4:1
Шахтар — Хайдук Спліт (Хорватія) 1:1
7 липня
Колос — Кудрівка-Нива 3:1
Зоря — Белтинці (Словенія) 2:3
8 липня
Карпати — Прикарпаття 1:1
Зоря — Зрінськи (Боснія і Герцеговина) 1:2
9 липня
Рух — Хайдук Спліт (Хорватія) 1:3
ЛНЗ — Оболонь 2:0
10 липня
Верес — Полісся 1:4
Карпати — Агробізнес 1:1
Ворскла — Ужгород 1:0
Динамо — Падерборн (Німеччина) 0:0
Кривбас — Янг Бойз (Швейцарія) 2:2
11 липня
Чорноморець — Реал Фарма 3:3
Шахтар — ТСЦ Бачка-Топола (Сербія) 0:1
12 липня
Олександрія — Кудрівка-Нива 3:1
Інгулець — Полтава 3:2
13 липня
Рух — Домжале (Словенія) 0:3
Колос — Вікторія 0:0
Рух — Осієк (Хорватія) 1:3
Динамо — Шальке (Німеччина) 2:2
Кривбас — Сабах (Азербайджан) 2:2
14 липня
Динамо — Брондбю (Данія) 4:0
Буковина — Карпати 3:2
ЛНЗ — Лівий Берег 2:1
Шахтар — Різеспор (Туреччина) 5:0
Зоря — Мура (Словенія) 0:0
Колос — Чорноморець 3:1
Верес — Нива Тернопіль 2:4
Оболонь — Епіцентр 2:4
15 липня
Ворскла — Скала 1911 2:1
16 липня
Оболонь — Кудрівка-Нива 0:1
Рух — Лутон Таун (Англія) 0:1
17 липня
Полісся — Епіцентр 2:2
Карпати — Нива Тернопіль 3:3
ЛНЗ — Олександрія 2:1
Рух — Сабах 1:2
Кривбас — Динамо Загреб (Хорватія) 2:0
Динамо — Мамелоді Сандаунс (ПАР) 1:0
Шахтар — Бешикташ (Туреччина) 1:0
18 липня
18:00 | Динамо — Уніон (Німеччина)
20 липня
16:00 | Шахтар — Іпсвіч Таун (Англія)