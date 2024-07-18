Літнє міжсезоння клубів УПЛ: календар, трансляції та результати товариських матчів

3 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату Української Прем'єр-ліги, до якого команди вже посилено готуються на навчально-тренувальних зборах.

Відстежуйте контрольні матчі представників елітарного дивізіону українського футболу разом із Чемпіоном!

28 червня

Кривбас — Інгулець 3:1

29 червня

Рух — Верес 4:0

Чорноморець — Реал Фарма 3:1

Шахтар — Сараєво 4:1

30 червня

Колос — ЮКСА 1:0

ЛНЗ — Полтава 0:1

2 липня

Динамо — Інгулець 4:0

Зоря — МТК (Угорщина) 1:1

3 липня

Чорноморець — Нива Вінниця 2:2

Верес — Звягель 3:1

Карпати — Минай 3:1

Рух — Кечкемет (Угорщина) 2:2

5 липня

Карпати — Металіст 1925 0:1

Буковина — Ворскла 1:3

6 липня

Чорноморець — Інгулець 1:2

Полісся — ЛНЗ 1:0

Кривбас — Динамо Бухарест (Румунія) 2:0

Рух — Штурм Грац (Австрія) 4:1

Шахтар — Хайдук Спліт (Хорватія) 1:1

7 липня

Колос — Кудрівка-Нива 3:1

Зоря — Белтинці (Словенія) 2:3

8 липня

Карпати — Прикарпаття 1:1

Зоря — Зрінськи (Боснія і Герцеговина) 1:2

9 липня

Рух — Хайдук Спліт (Хорватія) 1:3

ЛНЗ — Оболонь 2:0

10 липня

Верес — Полісся 1:4

Карпати — Агробізнес 1:1

Ворскла — Ужгород 1:0

Динамо — Падерборн (Німеччина) 0:0

Кривбас — Янг Бойз (Швейцарія) 2:2

11 липня

Чорноморець — Реал Фарма 3:3

Шахтар — ТСЦ Бачка-Топола (Сербія) 0:1

12 липня

Олександрія — Кудрівка-Нива 3:1

Інгулець — Полтава 3:2

13 липня

Рух — Домжале (Словенія) 0:3

Колос — Вікторія 0:0

Рух — Осієк (Хорватія) 1:3

Динамо — Шальке (Німеччина) 2:2

Кривбас — Сабах (Азербайджан) 2:2

14 липня

Динамо — Брондбю (Данія) 4:0

Буковина — Карпати 3:2

ЛНЗ — Лівий Берег 2:1

Шахтар — Різеспор (Туреччина) 5:0

Зоря — Мура (Словенія) 0:0

Колос — Чорноморець 3:1

Верес — Нива Тернопіль 2:4

Оболонь — Епіцентр 2:4

15 липня

Ворскла — Скала 1911 2:1

16 липня

Оболонь — Кудрівка-Нива 0:1

Рух — Лутон Таун (Англія) 0:1

17 липня

Полісся — Епіцентр 2:2

Карпати — Нива Тернопіль 3:3

ЛНЗ — Олександрія 2:1

Рух — Сабах 1:2

Кривбас — Динамо Загреб (Хорватія) 2:0

Динамо — Мамелоді Сандаунс (ПАР) 1:0

Шахтар — Бешикташ (Туреччина) 1:0

18 липня

18:00 | Динамо — Уніон (Німеччина)

20 липня

16:00 | Шахтар — Іпсвіч Таун (Англія)