Рух прийме Шахтар, Металіст 1925 зустрінеться з Колосом у 7 турі УПЛ
Сьогодні, 28 вересня, 7 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.
Кривбас, який наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату, на виїзді зустрінеться з черкаським ЛНЗ. Команди розділяє всього 2 бали.
Надалі Металіст 1925 прийме Колос, який до початку туру розділяв перше місце з Динамо та Шахтарем. Харківський колектив також посідає місце у верхівці ліги, з 11 очками наразі йде п'ятим.
Завершить ігровий день матч донецького Шахтаря та Руха. "Гірники" у випадку перемоги можуть обійти Динамо у турнірній таблиці.
Чемпіонат України – УПЛ
28 вересня
13:00 ЛНЗ Черкаси – Кривбас
15:30 Металіст 1925 – Колос
18:00 Рух – Шахтар
Нагадаємо, напередодні Карпати у божевільному матчі 7-го туру УПЛ вирвали нічию у Динамо. Також СК Полтава програла Олександрії, а Зоря та Оболонь обійшлись без забитих м'ячів.