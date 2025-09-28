Рух прийме Шахтар, Металіст 1925 зустрінеться з Колосом у 7 турі УПЛ

Сьогодні, 28 вересня, 7 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Кривбас, який наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату, на виїзді зустрінеться з черкаським ЛНЗ. Команди розділяє всього 2 бали.

Надалі Металіст 1925 прийме Колос, який до початку туру розділяв перше місце з Динамо та Шахтарем. Харківський колектив також посідає місце у верхівці ліги, з 11 очками наразі йде п'ятим.

Завершить ігровий день матч донецького Шахтаря та Руха. "Гірники" у випадку перемоги можуть обійти Динамо у турнірній таблиці.

Чемпіонат України – УПЛ

28 вересня

13:00 ЛНЗ Черкаси – Кривбас

15:30 Металіст 1925 – Колос

18:00 Рух – Шахтар

Нагадаємо, напередодні Карпати у божевільному матчі 7-го туру УПЛ вирвали нічию у Динамо. Також СК Полтава програла Олександрії, а Зоря та Оболонь обійшлись без забитих м'ячів.