УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 21 туру чемпіонату

Найкращим гравцем 21 туру УПЛ сезону-2025/26 було визнано вінгера Полісся Олексія Гуцуляка.

Нагадаємо, Полісся у матчі 21 туру УПЛ на виїзді обіграло Кудрівку з рахунком 2:0, Гуцуляк у цьому матчі оформив дубль. Найкращим тренером був визнаний наставник Карпат Франсіско Фернандес, чия команда розгромила Оболонь 4:0.

Також була визначена символічна збірна 21 туру: Білик (Епіцентр), Крушинський (Полісся), Горін (ЛНЗ), Козік (Колос), Крупський (Металіст 1925), Редушко (Динамо), Бруніньйо (Карпати), Яцик (Динамо), Бондаренко (Шахтар), Гуцуляк (Полісся), Парако (Кривбас).

Нагадаємо, основна частина 21 туру УПЛ пройшла ще 18 – 22 березня. Проте відкладений заключний матч туру, Зоря – Шахтар (1:2) відбувся лише 23 квітня.