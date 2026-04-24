УПЛ ТБ зняла з ефіру шоу Футбол 360

Олег Дідух — 24 квітня 2026, 15:54
Футбольне ток-шоу "Футбол 360" знято з ефіру УПЛ ТБ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ ТБ.

"Футбол 360" вперше з'явилося в ефірі в лютому 2025 року. Сумарно з того моменту вийшло 26 випусків програми, які підсумовували тури УПЛ. За весь час мовлення "Футбол 360" зібрав майже 4,2 млн переглядів на телебаченні та майже 2 млн переглядів в YouTube.

Проте з економічних обставин УПЛ ТБ вирішила зняти "Футбол 360" з ефіру, його до кінця сезону замінюватиме підсумкова студія "Матч-центр". На проєкт "Футбол 360" чекає перезавантаження: зміна концепції та візуальної складової. Очікується, що шоу в оновленому вигляді повернеться на екрани УПЛ ТБ у наступному сезоні.

