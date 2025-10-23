Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Легією

У четвер, 23 жовтня, донецький Шахтар поступився польській Легії в межах 2-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Найкращим у складі "гірників" було визнано нападника Луку Мейрелліша, який отримав від SofaScore 8,0 балів. Бразилець відіграв 90 хвилин та відзначився голом, зрівнявши рахунок у другому таймі.

Найкращим гравцем матчу став автор дубля та капітан Легії Рафал Аугустиняк – 9,5 балів.

Найнижчу оцінку отримав бразильський півзахисник Ізакі. Саме його втрата м'яча призвела до першого голу поляків.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін.