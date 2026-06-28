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Захисник Шахтаря продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 21:54
Захисник Шахтаря продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії
Лука Лацабідзе
ФК Шахтар

Центральний захисник Шахтаря Лука Лацабідзе перейде до грузинського Торпедо Кутаїсі.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Водночас про формат угоди (оренда чи повноцінний трансфер), він не уточнив.

Першу частину сезону оборонець провів у Динамо Тбілісі, за який відіграв 16 матчів, а згодом перебрався у данський клуб Вайле, за який у підсумку навіть не дебютував.  

Нагадаємо, що грузин підписав угоду з донецьким клубом у лютому 2024-го. Відтоді так і не дебютував за основу донеччан. Також пограв в оренді в одеському Чорноморці (18 ігор). Є капітаном молодіжної збірної Грузії U-21.

Контракт Лацабідзе з Шахтарем чинний до літа 2028 року.

Напередодні стало відомо, що Шахтар зробив пропозицію Сантосу щодо придбання нападника Матеуса Шав'єра.

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