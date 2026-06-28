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Шахтар проведе товариський матч із турецьким клубом

Олег Дідух — 28 червня 2026, 12:46
Шахтар проведе товариський матч із турецьким клубом
Арда Туран
ФК Шахтар

Донецький Шахтар 26 липня проведе товариський матч проти Бурсаспора.

Про це в інтерв'ю пресслужбі Бурсаспора повідомив президент клубу Енес Челік.

Він заявив, що домовленості про проведення матчу посприяв турецький тренер Шахтаря Арда Туран.

"Ми повністю узгодили проведення матчу на неділю, 26 липня, о 20?00. Це буде товариська зустріч, яка відбудеться на нашому стадіоні Матли в спортивному комплексі імені Ататюрка. Організація цього матчу стала можливою завдяки великій допомозі Арди Турана, за що я йому дуже вдячний. Попри свій щільний графік та складну воєнну ситуацію там, вони надали нам серйозну підтримку. Ми обговорюємо деталі. Сподіваюся, це буде гарний матч-відкриття сезону для наших уболівальників.

Щодо проведення їхніх матчів Ліги чемпіонів – ми не вели таких переговорів. Ми спілкувалися виключно про товариську гру, хочу це чітко зазначити", – заявив Челік.

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 Бурсаспор став чемпіоном третього дивізіону чемпіонату Туреччини та підвищився у класі.

Раніше повідомлялося про те, що Шахтар може підписати нападника Сантоса Матеуса Шав'єра.

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