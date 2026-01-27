Шахтар назвав перших суперників на зборах у Туреччині
Донецький Шахтар повідомив перших суперників на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Про це інформує офіційний сайт "гірників".
3 лютого команда Арди Турана зустрінеться з чорногорським ОФК Петровац. Початок спарингу заплановано на 16:00 за київським часом.
Другим суперником донеччан стане узбецьке Нефтчі з міста Фергана. Цей поєдинок відбудеться 5 лютого і теж розпочнеться о 16:00.
Наступні суперники Шахтаря на зборах в Туреччині стануть відомі згодом.
Нагадаємо, що на зимову перерву Шахтар пішов другому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" мають однакову кількість очок з ЛНЗ, але поступаються за додатковими показниками.
Крім того, команда Турана вийшла до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Суперник Шахтаря визначиться після жеребкування 27 лютого, а перша гра запланована на 12 березня.
Раніше повідомлялося, що УЄФА оштрафував Динамо і Шахтар за підсумком основного етапу Ліги конференцій.