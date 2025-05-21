Шахтар анонсував дату презентації нового комплекту форми
ФК Шахтар
Шахтар анонсував дату представлення нового комплекту форми, який розробив відомий бренд Puma.
Відповідне відео пресслужба донецького клубу оприлюднила у соцмережах.
Згідно з інформацією, новий ігровий комплект буде представлено 23 травня.
"Готовий прокинутися? Енергія – у тобі. Це зародження нового. Настає твій момент! 23.05.2025", – йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що Шахтар знайшов заміну головному тренеру Маріну Пушичу. "Гірники" підписали контракт з наставником турецького Еюпспора Ардою Тураном.
Напередодні вже віцечемпіон першості виграв Кубок України, перегравши у фіналі Динамо.