Шахтар анонсував дату презентації нового комплекту форми

🧡🌋🖤⚡️🧡



Готовий прокинутися? Енергія – у тобі.



Це зародження нового.



Настає твій момент!



2️⃣3️⃣.0️⃣5️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣#Shakhtar #PUMA pic.twitter.com/UPuawvMvBF