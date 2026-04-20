Букмекери визначили фаворита центрального матчу 24 туру УПЛ Шахтар – Полісся

У понеділок, 20 квітня, донецький Шахтар прийме житомирське Полісся в останньому матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Центральна гра туру відбудеться на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 (за київським часом).

Ліцензований букмекер betking вважає, що фаворитами протистояння будуть "гірники". Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 2, тоді як на успіх "вовків" Руслана Ротаня дають 4,20. Мирова – 3,25.

Уболівальники побачать битву другої та третьої команд турнірної таблиці УПЛ-2025/26. Шахтар випереджає Полісся на 5 балів – 51 проти 46-ти очок у житомирян.

Команда Арди Турана отримала чудовий шанс вийти в одноосібні лідери чемпіонату, адже черкаський ЛНЗ, у якого в активі 51 пункт, програв ковалівському Колосу у 24-му турі першості (0:1).

Натомість можлива звитяга дозволить клубу з Житомира ще більше відірватися від харківського Металіста 1925, який з 44 балами йде четвертим.

Попередня гра між Шахтарем та Поліссям закінчилася нульовою нічиєю.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.