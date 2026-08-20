Забивний форвард Шахтаря розкрив несподівану мету, яка стосується Ліги чемпіонів

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас розповів про особисту мету на розіграш Ліги чемпіонів-2026/27.

Його цитує Ge Globo.

За словами бразильського форварда, немає нічого неможливого, а однією із його цілей є стати найкращим бомбардиром ЛЧ.

"Одна з моїх цілей – стати найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, забити багато голів. З дитинства я мріяв зіграти в Лізі чемпіонів і стати найкращим бомбардиром, бути поруч із видатними гравцями. Це моя мета, тому я йду в Лігу чемпіонів із бажанням спробувати стати найкращим бомбардиром, забити якомога більше голів і допомогти команді", – заявив Еліас.

Також Кауан відверто розповів, що хотів би перетнутися в ЛЧ проти каталонської Барселони на "Камп Ноу". Водночас бразилець додав, що для нього буде честю зіграти проти будь-якого суперника, з яким його зведе жереб.

Нагадаємо, що Шахтар зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27. Жеребкування загального етапу відбудеться 27 серпня 2026 року,

У своєму інтерв'ю Еліас прокоментував інтерес до нього з боку грандів АПЛ. Мова йде про Арсенал та Манчестер Юнайтед. Забивним форвардом донеччан цікавляться Порту та Мілан.

Бразилець виступає за Шахтар із лютого 2025 року. Відтоді легіонер відзначився 15 голами та 8 асистами у 49-ти зіграних матчах за "гірників".

Донецький клуб оцінює трансфер Еліаса у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Його чинний контракт із "гірниками" розрахований до літа 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість бразильця у 15 мільйонів євро.