Зірка Шахтаря відреагував на інтерес до себе з боку грандів АПЛ

Форвард донецького Шахтаря Кауан Еліас висловився про інтерес до себе з боку клубів АПЛ.

Його слова передає Globo.

Бразилець перебуває у сфері інтересів Манчестер Юнайтед та Арсенала. Нападник заявив, що для нього це приємне визнання й у майбутньому він хотів би спробувати свої сили на найвищому рівні.

"Я радий, що мою роботу визнають і що великі європейські клуби стежать за моєю грою. Це приємно, адже розумієш, що робиш усе правильно. Але такі питання я залишаю своїм агентам. Не дозволяю цьому впливати на мене чи змінювати мене, адже моя робота – просто грати у футбол. Я знаю, що якщо забиватиму голи, віддаватиму результативні передачі та допомагатиму команді, зацікавлені клуби з'являться. Звичайно, це моя мрія та мрія моєї родини, тому я продовжую наполегливо працювати, щоб у майбутньому вона здійснилася", – сказав Еліас.

Зазначимо, що Кауан Еліас виступає за Шахтар із лютого 2025 року. Відтоді легіонер провів 49 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Також була інформація про інтерес до бразильця від Порту та Мілана. "Гірники" оцінюють трансфер свого футболіста у 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наразі Еліас є найкращим бомбардиром УПЛ у сезоні-2026/27. Він має у своєму активі три забиті м'ячі, відзначившись хеттриком у зустрічі з Епіцентром (5:1).