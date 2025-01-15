Шахтар мінімально здолав ЦСКА Софію в Туреччині: відеоогляд контрольного матчу
Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над болгарським ЦСКА Софія в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Огляд зустрічі
Контрольний матч
15 січня
15 січня
ЦСКА Софія – Шахтар 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 75 Цуканов
Нагадаємо, в першому спарингу на зимових зборах Шахтар із голами Степаненка та Кевіна зіграв унічию з хорватським Динамо Загреб.
Цими матчами "гірники" гоуються до останніх двох турів основного етапу Ліги чемпіонів.
В переостанньому турі 22 січня донецькому колективу протистоятиме французький Брест, а в останньому – дортмундська Боруссія (29 січня).