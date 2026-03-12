Українська правда
Шахтар оголосив стартовий склад на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сергій Шаховець — 12 березня 2026, 18:42
Футболісти Шахтаря
ФК Шахтар Донецьк

Тренерський штаб донецького Шахтаря на чолі з Арда Тураном оголосив стартовий склад команди на перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26 проти Леха.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

  • Склад Шахтаря: Різник, Вінісіус Тобіас, Марлон Сантос, Бондар, Педро Енріке, Криськів, Очеретько, Педріньйо, Невертон, Аліссон, Кауан Еліас
ФК Шахтар

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій Лех – Шахтар відбудеться у четвер, 12 березня. Гра на Міському стадіоні в Познані розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Основний етап Ліги конференцій "гірники" завершили на шостому місці турнірної таблиці, автоматично потрапивши до 1/8 фіналу турніру. Польський Лех у межах 1/16 фіналу переміг фінський КуПС.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Лех – Шахтар.

