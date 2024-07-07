Шахтар близький до підписання півзахисника Вольфсбурга — Романо
Донецький Шахтар близький до підписання опорного півзахисника Вольфсбурга Бартола Франьїча.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі узгоджуються останні деталі переходу, після чого угоду буде підписано.
Раніше повідомлялося, що спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна і тренер Маріно Пушич бачать у Бартолі хороше підсилення.
Вольфсбург придбав Франьїча влітку 2022 року із загребського Динамо за 7,5 мільйонів євро. У минулому сезоні хорват відіграв 20 матчів в оренді в Дармштадті, який вилетів з Бундесліги.