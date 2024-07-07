Шахтар близький до підписання півзахисника Вольфсбурга — Романо

Донецький Шахтар близький до підписання опорного півзахисника Вольфсбурга Бартола Франьїча.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі узгоджуються останні деталі переходу, після чого угоду буде підписано.

🟠⚫️🇺🇦 Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Wolfsburg midfielder Bartol Franjic.



Final details being sorted and then deal done. pic.twitter.com/F9h83Z1dn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024

Раніше повідомлялося, що спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна і тренер Маріно Пушич бачать у Бартолі хороше підсилення.

Вольфсбург придбав Франьїча влітку 2022 року із загребського Динамо за 7,5 мільйонів євро. У минулому сезоні хорват відіграв 20 матчів в оренді в Дармштадті, який вилетів з Бундесліги.