Ексзріка Шахтаря відмовився від поїздки на товариський матч у Москву

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Жадсон не приїде в Москву на прощальний матч бразильського форварда Вагнера Лава.

Про це повідомив гравець у коментарі Трибуні.

"Я не поїду на матч, на який мене запросив мій друг Вагнер Лав. Розумію, що не повинен їхати з поваги до українського народу та до клубу, який я люблю", – заявив Жадсон.

Матч відбудеться в суботу, 26 вересня, на домашньому стадіоні ЦСКА, ВЕБ Арена. У цьому поєдинку зіграють команди Легенди ЦСКА та Друзі Вагнера Лава.

Раніше пресслужба ЦСКА оголосила склади на матч, і Жадсон був присутній у складі команди Друзі Вагнера Лава.

Зазначимо, що в 2005 – 2011 роках Жадсон виступав в Україні за донецький Шахтар. В 2009 році вигравав із клубом Кубок УЄФА, забивши при цьому вирішальний гол у ворота Вердера у фіналі. Із Вагнером Лавом Жадсон він перетинався в складі Корінтіанса.

Нагадаємо, у серпні поточного року Жадсона заарештували на підозрою в домашньому насильстві.