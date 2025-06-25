Відомі перші суперники Шахтаря на літніх зборах у Словенії
ФК Шахтар
Шахтар визначився із першими спаринг-патрнерами на тренувальних зборах в Словенії.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
Так. 4 липня Шахтар проведе контрольний матч з Горицею (Хорватія). Гра відбудеться в словенському Брдо та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
6 липня донецький клуб зіграє проти Словацко (Чехія). Початок поєдинку також о 19:00.
Гориця завершила попередній національний чемпіонат на 9-му місці, а Словацько – на 13-му.
Сезон-2024/25 Шахтар завершив на третьому місці і наразі готується до участі у кваліфікації Ліги Європи.
Шахтар стартує у єврокубках матчами проти фінського Ільвеса у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Ці зустрічі відбудуться 10 та 17 липня та транслюватимуться на УПЛ ТБ.