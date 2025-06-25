Відомі перші суперники Шахтаря на літніх зборах у Словенії

Шахтар визначився із першими спаринг-патрнерами на тренувальних зборах в Словенії.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Так. 4 липня Шахтар проведе контрольний матч з Горицею (Хорватія). Гра відбудеться в словенському Брдо та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

6 липня донецький клуб зіграє проти Словацко (Чехія). Початок поєдинку також о 19:00.

Гориця завершила попередній національний чемпіонат на 9-му місці, а Словацько – на 13-му.

Сезон-2024/25 Шахтар завершив на третьому місці і наразі готується до участі у кваліфікації Ліги Європи.

Шахтар стартує у єврокубках матчами проти фінського Ільвеса у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Ці зустрічі відбудуться 10 та 17 липня та транслюватимуться на УПЛ ТБ.