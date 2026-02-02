Шахтар назвав перших спаринг-партнерів на зборах в Туреччині

Стали відомі перші суперники Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Так, 3 лютого Шахтар проведе контрольний матч з представником регіональної ліги Німеччини Зонненхоф Гросашпах. Початок заплановано на 16:00 за київським часом.

5 лютого колектив Арди Турана зустрінеться з чемпіоном Латвії – командою Рига. Ця зустріч також розпочнеться о 16:00.

