Шахтар назвав перших спаринг-партнерів на зборах в Туреччині

Олексій Мурзак — 2 лютого 2026, 13:10
ФК Шахтар

Стали відомі перші суперники Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Так, 3 лютого Шахтар проведе контрольний матч з представником регіональної ліги Німеччини Зонненхоф Гросашпах. Початок заплановано на 16:00 за київським часом.

5 лютого колектив Арди Турана зустрінеться з чемпіоном Латвії – командою Рига. Ця зустріч також розпочнеться о 16:00.

Раніше повідомлялося, що правий захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу клубу Серії А.

