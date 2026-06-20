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46-річний Роналдінью підписав контракт з італійським клубом

Олександр Булава — 20 червня 2026, 01:58
46-річний Роналдінью підписав контракт з італійським клубом
Роналдінью
Getty Images

Легендарний бразильський півзахисник Роналдінью вирішив відновити професійну кар'єру. 46-річний гравець приєднається до італійського клубу Равенна, який виступає у Серії С.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Презентація гравця відбудеться 23 червня у Маямі на спеціальному медіа-заході. Деталі угоди невідомі.

Роналдінью підтвердив повернення до футболу:

"Нові кольори, та сама усмішка. Футбол завжди приносив мені радість, і я радий знову ділитися цим відчуттям", – заявив бразилець.

Прихід Роналдінью до Равенни матиме скоріше комерційний характер. Гравець не проводитиме багато часу на полі й може з'являтися лише епізодично.

Крім того, бразилець інвестуватиме в амбітний проєкт клубу. У новому сезоні Равенна використовуватиме символічний елемент на формі — поєднання літери R із брендом R10, що асоціюється з бразильцем.

Нагадаємо, що Роналдінью протягом ігрової кар'єри виграв Лігу чемпіонів. чемпіонат світу та став володарем "Золотого м'яча". Він повісив бутси на цвях у 2018 році.

Раніше бразилець висловлювався про юну зірку Барселони Ламіна Ямала. Він зізнавався, чи вважає іспанця вже одним із найкращих гравців у сучасному футболі.

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