Металіст 1925 розгромив Шахтар, Полісся розписало мирову зі Сістерс у чемпіонаті України

Сьогодні, 5 жовтня, відбулися матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Зокрема, Колос розгромив Ладомир з рахунком 3:0, а Полісся, хоч і забило стільки ж, розписало мирову зі Сістерс (3:3). Окремо варто виділити гру між Металістом 1925 та Шахтарем, яка завершилася перемогою харків'янок з результатом 6:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

8 тур, 5 жовтня

Ладомир – Колос 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 63 Тян, 0:2 – 65 Тян, 0:3 – 76 Сербук

Полісся – Сістерс 3:3 (3:1)

Голи: 1:0 – 3 Мущенська, 1:1 – 10 Майбородіна, 2:1 – 14 Тріль, 3:1 – 40 Мущенська, 3:2 – 74 Майбородіна (пен.), 3:3 – 78 Сонкенг

Шахтар – Металіст 1925 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 – 2 Апанащенко, 0:2 – 19 Апанащенко, 0:3 – 45+3 Молодюк, 0:4 – 49 Петрик, 0:5 – 53 Куніна, 0:6 – 64 Петрик

Нагадаємо, у попередньому турі зустрічалися лідери чемпіонату полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925. Зустріч завершилася перемогою полтавок з рахунком 2:0.