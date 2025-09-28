Ворскла обіграла Металіст 1925, Ладомир розгромив Кривбас у чемпіонаті України

Сьогодні, 28 вересня, відбулися три матчі сьомого туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

У центральному матчі туру зустрічалися полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925. зустріч завершилася перемогою полтавок з рахунком 2:0. Завдяки цьому Ворскла одноосібно очолила турнірну таблицю.

Також криворізький Кривбас розгромно програв Ладомиру, а ковалівський Колос без проблем розібрався з житомирським Поліссям.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

5 тур, 7 вересня

Кривбас – Ладомир 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Коновалова, 0:2 – 41 Савкіна, 1:2 – 72 Ткачук (а.г.), 1:3 – 85 Невар, 1:4 – 90+5 Коновалова

Ворскла – Металіст 1925 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Калініна, 2:0 – 90+3 Калініна

Колос – Полісся 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Когут, 1:1 – 69 Стець, 2:1 – 83 Когут, 3:1 – 90+3 Тян

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Ворскла зіграла внічию з бельгійським Левеном у матчі-відповіді третього раунду відбору жіночої Ліги чемпіонів та вилетіла з турніру за підсумком двох поєдинків. У першій грі Левен переміг з рахунком 2:0.

Раніше жіноча команда Металіста 1925 припинила боротьбу в єврокубках після поразки від ПСВ у поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Також Колос завершив боротьбу у відборі до Кубку Європи.