Шахтар заробив найбільше призових серед учасників Ліги конференцій

Донецький Шахтар лідирує серед учасників Ліги конференцій за заробленими призовими від УЄФА.

Про це повідомляє платформа Football Meets Data.

За інформацією джерела, станом на 25 лютого "гірники" заробили 10,3 мільйона євро призових. Це більше, ніж у всіх інших учасників Ліги конференцій.

Натомість найменше призових отримає ірландський Шелбурн – 4,4 мільйона євро, який вилетів з турніру за підсумком основного раунду.

📺 Visualization of UEFA prize money distribution across 108 clubs in 🔵🟠🟢 league stages (as of 25 Feb):



🔵 UCL:

🔺 €99.8m 🇩🇪 Bayern

🔻 €21.2m 🇰🇿 Kairat Almaty



🟠 UEL:

🔺 €22.1m 🇮🇹 Roma

🔻 €6.6m 🇸🇪 Malmö



🟢 UECL:

🔺 €10.3m 🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🔻 €4.4m 🇮🇪 Shelbourne



💶… pic.twitter.com/6j4Ky4sAAr — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 25, 2026

Також ресурс повідомив, що у Лізі чемпіонів за призовими лідирує Баварія (99,8 мільйона євро), а найменшу суму заробив казахський Кайрат (21,2 мільйона євро).

У Лізі Європи найбільшими заробітками може похвалитися Рома (22,1 мільйона євро), а от найменші у шведського Мальме (6,6 мільйона євро).

Нагадаємо, що Шахтар завершив основний раунд Ліги конференцій на шостому місці, здобувши пряму путівку до 1/8 фіналу турніру. Суперник донеччан визначиться за підсумком стикових матчів плейоф, а жеребкування відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що колишній капітан Шахтаря Тарас Степаненко може повернутися в Українську Прем'єр-лігу.