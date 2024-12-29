Шахтар хоче позбутися свого найбільш високооплачуваного футболіста – джерело

Керівництво Шахтаря хоче продати нападника Лассіну Траоре, який є найбільш високооплачуваним футболістом донецької команди.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

За його інформацією, Шахтар готовий продати форварда, але наразі на нього немає явного покупця.

"Пліткують про Ланс, Фламенго, якісь інші клуби… Наскільки мені відомо, конкретики поки що жодної. Це найбільш високооплачуваний гравець у команді, користі від якого обмаль", – сказав Бурбас.

Раніше буркінійськй форвард відвідав поєдинок 1/32 Кубку Франції, в якому Ланс на своєму полі приймав ПСЖ. Появу футболіста на поєдинку місцеві джерела вже пов'язали з тим, що саме Ланс є головним претендентом на нападника.

Траоре наразі має мало ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі. Цього сезону нападник провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачи. На даний момент, портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.