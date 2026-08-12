Депай зі скандалом покинув Корінтіанс

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай не продовжить контракт із Корінтіанс.

Про це сам гравець написав на своїй сторінці в Х.

Контракт Депая з Корінтіанс діяв до кінця липня поточного року. Сторони вели переговори щодо нової угоди, проте нідерландський форвард звинуватив клуб у порушенні попередніх домовленостей.

"Це поновлення контракту було чітко узгоджено президентом, а також спортивним, юридичним та фінансовим відділом. Однак деякі люди вирішили порушити цю домовленість. Я не хотів цієї ситуації і завжди поважав клуб протягом усього процесу, але тепер я змушений реагувати жорстко, щоб зберегти свої інтереси. Наступними днями я виступатиму публічно, але будьте певні, що не залишу цю неприйнятну поведінку безкарною", – написав Депай.

Керівництво Корінтіанс пояснило відмову від продовження контракту з Депаєм фінансовими труднощами. Ще наприкінці квітня повідомлялося про те, що клуб шукає додаткових спонсорів для продовження контракту з Депаєм.

Форвард виступав за клуб з вересня 2024 року. За цей час відзначився 20 голами в 79 матчах у всіх турнірах, допомігши Корінтіанс виграти Кубок Бразилії-2025 і Суперкубок Бразилії-2026.