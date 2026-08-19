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Зам'яли скандал: Корінтіанс продовжив контракт із зірковим Депаєм

Софія Кулай — 19 серпня 2026, 07:45
Зам'яли скандал: Корінтіанс продовжив контракт із зірковим Депаєм
Мемфіс Депай
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Корінтіанс продовжив угоду з нідерландським нападником Мемфісом Депаєм.

Про це повідомляє сайт клубу.

Сторони уклали новий контракт терміном до 31 липня 2028-го. Фінансові деталі не розкриваються.

Цікаво, що лише 12 серпня 2026 року була інформація, що 32-річний нідерландець зі скандалом покинув бразильську команду. Зірковий форвард звинуватив клуб у порушенні попередніх домовленостей.

Керівництво Корінтіанса пояснило відмову від продовження контракту з Депаєм фінансовими труднощами. Ще наприкінці квітня повідомлялося те, що бразильці шукають додаткових спонсорів для продовження співпраці з Мемфісом.

Однак тепер сторони вдарили по руках.

Зазначається, що за новою угодою Депай отримає близько 22,5 мільйона євро. Також є інформація, що Мемфіс відмовився від орієнтовно 3,45 мільйона євро, які йому заборгував клуб.

Нагадаємо, що нідерландський футболіст виступає за Корінтіанс із вересня 2024-го, коли перейшов на правах вільного агента. Відтоді провів за команду 79 ігор (20 голів і 15 асистів). Разом із бразильським колективом завоював 3 титули.

Додамо, що Корінтіанс після 23-х зіграних матчів йде на 9-му місці турнірної таблиці бразильської Серії А, набравши 32 бали.

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