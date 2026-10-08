Клуб Депая звільнив екстренера збірної Бразилії

Корінтіанс звільнив Фернандо Дініза з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Разом із Дінізом Корінтіанс покинув весь його тренерський штаб. 52-річний фахівець очолював Корінтіанс з квітня поточного року. Наразі команда посідає лише 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.

Зазначимо, що в 2023 – 2024 роках Дініз тимчасово виконував обов'язки головного тренера збірної Бразилії. Провів на чолі команди 6 матчів, у яких здобув усього 2 перемоги при 3 поразках.

Також працював із рядом клубів, серед яких – Атлетіко Паранаенсе, Флуміненсе, Сан-Паулу, Сантос, Васко да Гама та Крузейро.

Нагадаємо, за Корінтіанс виступає відомий нідерландський форвард Мемфіс Депай.